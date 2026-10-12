Yo Soy 2026: ¡“Camila Cabello” mostró al jurado su seguridad y presencia escénica!

Valera interpretó a “Camila Cabello” con la canción “Shameless”. Acompañada del talentoso elenco de baile, Valera tuvo toda la actitud en su actuación y, con la exigencia que la caracteriza, asombró al jurado en más de una ocasión por la confianza en su talento que demuestra cada vez más en el escenario.

Jely Reátegui solo sugirió trabajar un poco más en los giros, para lograr mayor precisión y desarrollar mayor equilibrio. Por lo demás, la felicitó por su excelente actuación.

Ricardo Morán quedó impresionado con la seguridad y la presencia escénica que sintió en cada pisada de sus botas, las cuales escuchaba por el audífono, y evidenció su enorme esfuerzo por entregar una imitación al nivel de la competencia.

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