Yo Soy 2026: ¡”Christina Aguilera” casi abandonó el set de la competencia tras olvidarse la letra en vivo!

Sasha, imitadora de “Christina Aguilera”, retó a Valera, imitadora de “Camila Cabello”. A pedido del público, se dio este gran duelo de imitadoras, en el que ocurrió un incidente que marcó por completo el enfrentamiento, y sobre el cual el jurado compartió sus comentarios.

“Christina Aguilera” interpretó “Fighter”. En medio de la actuación, se olvidó de una parte de la letra, lo que la llevó a salir del escenario dejando en evidencia su error. Sin embargo, para sorpresa del jurado, unos segundos después regresó al set y continuó cantando el resto de la canción.

Por su parte, su contrincante “Camila Cabello” cantó “Don’t Go Yet” y se lució con una entrega total en la coreografía de su actuación.

De forma especial, el jurado dedicó palabras de ánimo a “Christina Aguilera” por lo sucedido. Carlos Alcántara comentó: “El fracaso es el mejor condimento que le da sabor al éxito. Tú ya lo has conocido y ya sabes cómo recuperarte”, y la felicitó por la fortaleza mostrada al regresar para continuar con su participación.

Jely Reátegui agregó: “Como decimos todos los que nos dedicamos al escenario, la función debe continuar”, sugiriéndole que ese tipo de errores no se deben dejar ver con tanta facilidad.

Ricardo Morán, por su parte, señaló: “No importa si te caes, lo que importa es que te levantes (…) Si tú te levantas de esto, vas a ser indestructible y de eso trata esta competencia”.

Finalmente, el jurado determinó que “Camila Cabello” fue la ganadora del primer duelo de la noche, mientras que “Christina Aguilera” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Christina Aguilera” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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