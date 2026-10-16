Yo Soy 2026: “Christina Aguilera” y “Ricky Martin” se juegan el último cupo a la final en la segunda ronda

Tras las seis presentaciones de los imitadores que llegaron a la semifinal de “Yo Soy”, el conductor Franco Cabrera comunicó cuáles son los cuatro imitadores que avanzan a la gran final de la competencia: Matt Bellamy, Adrián Barilari, Los Panchos e Isabel Pantoja.

Por otro lado, los imitadores de Christina Aguilera y Ricky Martin serán quienes canten en la segunda ronda de la semifinal. En ella, uno de los dos quedará eliminado y el otro será el último clasificado a la final de “Yo Soy”.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

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