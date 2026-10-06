Yo Soy 2026: “Elvis Presley” ganó por decisión dividida en un reñido duelo ante “Ricky Martin”

Álvaro Daniel, imitador de “Elvis Presley”, desafió a Favio Enríquez, imitador de “Ricky Martin”. Aparentemente, la razón detrás de su elección fue el deseo de que se viera armonioso el “careo”, al tener ambos el mismo color de vestuario. Esto hizo que hasta su propio contrincante y el jurado se rieran del peculiar momento de la competencia.

“Elvis Presley” interpretó “Suspicious Minds”. Con toda la energía vibrante que lo caracteriza, “Elvis” brilló en el escenario con sus grandes pasos de baile y con la actitud exacta para imitar al “Rey del Rock and Roll”. Incluso tuvo un momento en el que habló con las chicas del coro, generando una interacción divertida que provocó las risas del jurado.

Tras el final de su actuación, la conductora Alicia Mercado le preguntó a “Ricky Martin” si de verdad creía que lo había escogido por vestirse de blanco como él. El participante respondió: “Yo creo que lo que quiere es pelea y pelea le vamos a dar en el escenario”, encendiendo la previa a su presentación.

Llegó su turno: “Ricky Martin” cantó “Vente Pa’ Ca”. Junto a un excelente elenco de baile y puesta en escena, el imitador trajo la sensualidad a la competencia y supo desenvolverse bien tanto en el canto como en el baile de su performance. Aquello convirtió la batalla en un duelo reñido y parejo, que puso al jurado ante una difícil decisión.

Finalmente, el jurado determinó al vencedor de forma dividida: “Elvis Presley” fue el ganador de la batalla, mientras que “Ricky Martin”, a pesar de su buena actuación, pasó a la noche de eliminación.

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