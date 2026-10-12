Yo Soy 2026: “Héctor Lavoe” hizo bailar hasta a sus compañeros con “Todo tiene su final”

Tomás Matteo volvió a imitar a “Héctor Lavoe” con el tema “Todo tiene su final”. Con todo el sabor y swing de su canto, Tomás tuvo una excelente interpretación del “Cantante de Cantantes”, que el jurado supo reconocer en su devolución tras el final de su actuación. Incluso el resto de competidores no pudieron contenerse y se pusieron a bailar.

Carlos Alcántara comentó que, en algún momento, la emoción de la canción pudo ganarle, ya que tiene una lírica triste. Sin embargo, al momento de “sonear”, volvió a brillar en lo que es el mayor fuerte de su imitación.

Ricardo Morán reconoció el gran gesto del grupo de imitadores que lo acompañaron bailando y gozando de su participación, refiriéndose a todos como un grupo unido. Además, destacó su segunda mitad, en la que su icónico timbre parecido al de Héctor relució más.

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