Yo Soy 2026: HOY jueves arrancan los ‘Versus’ que definirán qué imitadores pasarán a conciertos

La competencia en Yo Soy entra en su etapa más decisiva con los ‘Versus’, este jueves 10 de setiembre a partir de las 9:00 p.m. Considerados como los filtros más exigentes de la temporada, los participantes que caracterizan al mismo artista deberán enfrentarse cara a cara sobre el escenario para asegurar su puesto en la siguiente ronda del programa.

La dinámica de esta fase establece que los concursantes contarán con tan solo un minuto de interpretación para convencer al jurado de su nivel técnico y vocal. Durante este breve periodo, los imitadores deberán demostrar el trabajo de caracterización, afinación y dominio escénico trabajado a lo largo de las audiciones previas para marcar la diferencia frente a sus rivales directos.

De acuerdo con las reglas de la competencia, cada duelo determinará si solo uno de los contendientes avanza a la etapa de conciertos o si, por el contrario, el jurado decide que ninguno de los dos cumple con las exigencias para clasificar.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 **https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q**

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy PerúEN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!