Aespa hizo SOLD OUT con su concierto en Perú: Karina, Giselle, Winter y Ningning desataron euforia en Lima

La primera visita de aespa a Lima quedó marcada por un sold out con más de 5k asistentes y una noche que reunió a sus fans más fieles en el Costa 21. A pesar de que el concierto se realizó un miércoles, el recinto estuvo completamente lleno para recibir por primera vez en Perú a una de las agrupaciones más importantes del K-pop femenino actual.

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A las 8:00 p.m. en punto, la música comenzó a sonar alrededor de todo el recinto mientras las pantallas mostraban imágenes futuristas protagonizadas por las integrantes. Minutos después, las puertas se abrieron y Karina, Giselle, Winter y Ningning aparecieron en el escenario, desatando los gritos del público. El show arrancó con “Lemonade”, tema principal de su más reciente álbum homónimo, y continuó con “Switchblade” y el exitoso “Whiplash”.

Por más de dos horas, las integrantes mantuvieron la conexión con el público, que no dejó de cantar, bailar e interactuar con las imágenes y videos que acompañaron el espectáculo entre canciones. La cercanía con el escenario permitió que las fans peruanas vivieran de cerca la energía de Aespa en una presentación que combinó música, performance y la estética futurista que caracteriza al grupo, marcando una de las presentaciones más grandes y exitosas de un grupo de k-pop femenino en Perú.

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Con Lima como una de las paradas de su gira mundial aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY, la agrupación continúa su recorrido por Latinoamérica con México como su próximo destino. El sold out conseguido en su debut en Perú deja abierta la expectativa de un pronto regreso.