Yo Soy 2026: “Isabel Pantoja” volvió recuperada y encantó al jurado con su versión más madura

Tras su problema de salud en su anterior participación, Paulina Villalobos empezó aclarando que ahora sí se encontraba al 100% en sus declaraciones antes de su presentación. Dicho y hecho, Paulina se lució con su nivel de interpretación y baile como “Isabel Pantoja” con el tema “Se Me Enamora El Alma” en los conciertos de “Yo Soy”.

Carlos Alcántara comentó que, a pesar de sus 18 años, reflejó la imagen de una mujer madura y enamorada, con mucha experiencia. Además, se sorprendió con sus “agudos” al estilo Pantoja, y agradeció que lo mencionara a él y a Ricardo como motivación durante su actuación.

Jely Reátegui le dio una interesante recomendación: consumir la filmografía de Pedro Almodóvar, donde puede aprender a expresar esa energía madura, femenina y muy española que caracteriza al personaje.

Finalmente, Ricardo Morán destacó su gran puesta en escena, aunque señaló que, por momentos, su timbre se adelgazaba, alejándose del de Pantoja. Por ello, la animó a trabajar en equilibrar tanto el movimiento corporal como el timbre vocal, diciéndole: “Tú eres excelente y queremos ver excelente”.

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