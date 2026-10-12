Yo Soy 2026: ¡“Los Panchos” lograron otro “gol” de la noche y no recibieron ninguna crítica del jurado!

Piero Romero, Sebastián Cox y Juan Diego volvieron a cantar como “Los Panchos” con el tema “Amorcito corazón”, en esta semana final de “Yo Soy”. La disfrutable armonía del trío musical se hizo sentir en el escenario y deleitaron con los diferentes matices de sus voces. El jurado evidenció su gran desempeño y compartió muchos puntos positivos.

Carlos Alcántara comentó que fue una actuación impecable, que la guitarra sonó increíble y que no paró de disfrutar de la cantidad de aciertos que vio en su presentación, sin nada que criticar.

Ricardo Morán consideró que fue otro “gol” de la noche. Destacó que Juan Diego transmite más con el rostro, que Sebastián tiene esa melodía en la voz “antigua” con su notable técnica y que Piero es capaz de llegar a los graves, dándole la estructura a la canción.

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