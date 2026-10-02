Yo Soy 2026: “Matt Bellamy” recibió el cariño de los “Mattcitos” en su versión de “Uprising”

Antes de salir al escenario, Sebastián Mayorca saludó a su comunidad de “Mattcitos” y gritó: “¡Matt Dylan presente!”, en referencia a los edits de sus seguidores que lo vinculan con su amigo, imitador de Bob Dylan. Sebastián Mayorca interpretó a “Matt Bellamy” con el tema “Uprising”.

Carlos Alcántara le recomendó mirar más al público cuando se mueve en el escenario, ya que la gente lo quiere, algo que se confirmó con los gritos de apoyo durante su presentación.

Jely Reátegui coincidió con esa recomendación sobre la mirada y sugirió trabajar con pesos en las tobilleras o entrenamiento físico, para lograr movimientos no tan ligeros, sino más maduros y contenidos.

Finalmente, Ricardo Morán también coincidió con Jely y lo felicitó por su buena presentación.

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