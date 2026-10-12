Yo Soy 2026: Ricardo Morán sobre “Matt Bellamy”: “Por primera vez, te he escuchado desafinaciones”

Sebastián Mayorca volvió a imitar a “Matt Bellamy” con la canción “Time is running out”. Acompañado de su grupo de fans, Sebastián entregó todo en el escenario en la semana final de la competencia. El jurado estuvo muy atento a su presentación para compartir su devolución, siendo más exigente que nunca.

Jely Reátegui comentó: “Creo que has empezado un poco nervioso”, señalando algunos movimientos que acompañan la música y que considera característicos de “Matt Bellamy”, por lo que le sugirió cuidar ese tipo de detalles.

Carlos Alcántara destacó que esta es una de las canciones que más disfruta de interpretar y que eso se nota en el escenario.

Ricardo Morán, por su parte, fue directo con su comentario: “Por primera vez en la historia, te he escuchado desafinaciones”. Expresó así su asombro por esa clase de errores y le recordó que, a esta altura de la competencia, se busca la perfección, como el participante ya lo ha demostrado antes.

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