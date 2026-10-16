Yo Soy 2026: “Ricky Martin” fue tan idéntico que Shazam lo reconoció como el original

Favio Enríquez, imitador de “Ricky Martin”, cantó “Vuelve”. Siguiendo con su decisión de elegir baladas, Favio se lució nuevamente con este tipo de canciones y asombró con el gran parecido del timbre de su voz. Además, interpretó la canción de forma emotiva y con seguridad en la energía que transmite.

Así lo consideró Carlos Alcántara, quien se animó a decir: “Voy a ser breve. Deberías estar en la final”. Sin muchos rodeos, declaró que está listo para llegar a la instancia máxima de la competencia.

Ricardo Morán se unió a los halagos y comentó: “Hoy día estás realmente y completamente transformado en Ricky Martin en todo nivel”. Incluso compartió un detalle curioso: en medio de su presentación usó la aplicación “Shazam”, que reconoce canciones al escucharlas, y al escucharlo, la aplicación lo reconoció como el Ricky Martin original.

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