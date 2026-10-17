Yo Soy 2026: ¡”Ricky Martin” se lució con una presentación a la altura de una final de la competencia!

Favio Enríquez interpretó a “Ricky Martin” con el tema “La bomba” en búsqueda del último cupo a la final de “Yo Soy”. Sin temor a la eliminación, demostró un altísimo nivel, al igual que en su primera presentación de esta noche. El jurado solo atinó a aplaudir su fantástica performance, tanto en el canto como en el baile.

Con su humor característico, Carlos Alcántara dijo un chiste: “Ya no puedes viajar en micro, porque si estás así, te van a querer morder la axila”, refiriéndose a su trascendencia en el programa y a su imagen viral en redes sociales.

Siendo directo, Ricardo Morán habló sobre su actuación: “Siento que tanto Sasha como tú, han dado presentaciones de final”. Además, recordó su arduo trabajo en el programa: “Si bien Favio cantaba (…) Al inicio de la temporada, ni bailaba así, era tieso, desafinaba, no se parecía la voz cantada y menos la voz hablada. Y hoy día todo eso está largamente en el pasado, largamente solucionado (…) Parece que no hay nada que no puedas hacer”, halagando su perseverancia y esfuerzo por perfeccionar su nivel de imitación.

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