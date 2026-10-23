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“Yo Soy” anuncia nuevos castings para este viernes 30 y sábado 31 de octubre

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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¡ATENCIÓN IMITADORES! Yo soy sorprendió a la audiencia al anunciar las nuevas fechas de castings , que se llevarán a cabo el viernes 30 y sábado 31 de octubre.
Esta puede ser la oportunidad de mostrarle al mundo tu talento”, indicó Ricardo Morán en un nuevo video promocional.
El casting se realizará en la sede de Latina TV ubicada en la Avenida San Felipe 968, Jesús María. Las puertas del canal se abrirán desde las 8:00 a.m. para recibir a todos los postulantes.
Para participar, es requisito indispensable traer tu DNI en físico, acudir caracterizado con la vestimenta del artista a imitar y llevar preparada una gran presentación musical. ¡Nos vemos en el casting!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!

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