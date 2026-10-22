Yo Soy Casting 2026: “El Pájaro Gómez” tuvo el timbre, pero le faltó la energía del personaje

Nilton Domínguez vino a cantar como “Mario El Pájaro Gómez” con el tema “Auto Rojo”. El participante buscó convencer al jurado con un timbre de voz similar al del artista original, pero el jurado no observó el resto de la imitación, ya que el personaje requiere una gran puesta en escena que no se vio en su casting.

Ricardo Morán preguntó: “Efectivamente, hay un parecido en el timbre de voz. Pero, todo lo demás que hace el Pájaro Gómez en el escenario, ¿va a venir después o cómo es?”

Lita Pezo, apenada, también notó la falta de energía interpretativa que hace encender al público y comentó: “Yo te invito a desayunar, porque ese aperitivo no te ha llenado”.

Carlos Alcántara coincidió y le sugirió al participante revisar su audición para que él mismo se dé cuenta de las carencias de su imitación. Además, le recordó que no solo el parecido de la voz es suficiente para recibir el “sí”.

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