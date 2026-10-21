Yo Soy Casting 2026: Franco Cabrera y Alicia Mercado bailaron “La indecorosa” con “Karla”

Cathia Ochoa vino a cantar como “Karla” con el tema “La indecorosa”. Al sonar los primeros segundos de la canción, el conductor Franco Cabrera y la conductora Alicia Mercado no dudaron en subir al escenario y convertirse en el elenco de baile de la participante. Mientras tanto, el jurado observó su desempeño para compartir su devolución.

Al terminar de cantar, Cathia comentó sobre Franco: “Primera vez que lo veo”. Sin embargo, Ricardo Morán pensó que se lo había dicho a Alicia y saltó a preguntar: “¿No te ha entrevistado en la sala de espera?”. Así empezó a dudar si Alicia estaba cumpliendo con su trabajo en el programa y, siguiendo la broma, Jely Reátegui le pidió a Alicia que saliera del set por su propio bien.

Centrándose en el casting, el jurado no quedó contento con su labor de imitación: le faltó aire durante la presentación, tuvo poco manejo del micrófono y no mostró un timbre parecido al de la cantante. Por su buena actitud, la invitaron a seguir entrenando y a participar en una próxima ocasión.

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