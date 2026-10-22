Yo Soy Casting 2026: “Miguel Abuelo” pasó de ronda por un “sí” de Ricardo Morán tras un tenso momento previo

L -Cata interpretó a “Miguel Abuelo”, líder de la banda “Los Abuelos de la Nada”, con la canción “Lunes por la madrugada”. Antes del casting, Ricardo Morán explicó que los stickers de los participantes tienen un pegamento que no suele salir con facilidad del suelo, algo que el imitador quería hacer. Entonces el participante se atrevió a preguntar: “¿Eres científico?”, y Ricardo respondió sin dudar: “¿Y tú eres nuevo?”, lo que dejó un momento de risas en el set por su reacción rápida.

Al compartir la devolución, Carlos Alcántara reconoció su talento actoral y dio el primer “sí” de la mesa.

Por otro lado, Jely Reátegui observó en mayor medida el aspecto técnico y vocal: señaló falencias para llegar a las notas altas y la falta de los característicos “gallos” del artista, y dijo “no”.

Con ese resultado, la responsabilidad del pase a la siguiente ronda recayó en Ricardo Morán, con quien había pasado un tenso momento hace poco. A pesar de ello, expresó su confianza en que el participante trabajará la imitación en su próxima presentación y dio el segundo “sí” del jurado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!