Yo Soy Casting 2026: “Pau Donés” acertó con la elección de su personaje y maravilló al jurado

Piero Vaccaro interpretó a “Pau Donés”, vocalista de la banda “Jarabe de palo”, con la canción “Flaca”. Al presentarse, Cachín celebró con Ricardo que había adivinado por su caracterización que se trataba del cantante español. Además, el jurado se sorprendió gratamente del gran parecido en su timbre de voz.

Ricardo detuvo el casting y dijo: “Le acertaste al personaje que creo yo es el 50% del reto al venir a las audiciones”, asegurando que su imitación es la indicada y así dio el primer “sí” del jurado.

Jely y Cachín estuvieron de acuerdo con su extraordinaria interpretación, dijeron “sí” y dieron la bienvenida a la siguiente instancia del casting de la competencia.

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