Yo Soy Casting 2026: Un imitador de voces, hasta de “Google Maps”, pasó el casting como “Tiny Tim”

Ángel Corpus volvió a Yo Soy luego de intentar como “Enrique Bunbury”, esta vez para imitar a “Tiny Tim” con la canción “Tiptoe Through the Tulips”. Además, compartió que no solo le encanta imitar a cantantes, sino todo tipo de voces. Como muestra, hizo la voz del asistente de “Google Maps”, lo que impresionó a la gente del set.

Al comenzar su presentación, dejó asombrado al jurado por su timbre de voz, y recibió comentarios para mejorar su imitación.

Lita Pezo no tuvo dudas en decir que “sí”.

Ricardo Morán le pidió revisar todo el material audiovisual que tenga del artista, ya que debe incorporar todos los detalles de su personalidad particular y específica. A pesar de ello, reconoció su talento y le dio el “sí” que lo hizo pasar a la siguiente ronda de la competencia.

¿Logrará “Tiny Tim” incorporar los detalles del artista en la siguiente ronda? ¿Qué otras voces sorprenderá a imitar este participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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