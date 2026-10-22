Yo Soy Casting 2026: Tras la broma de Ricardo a Cachín, “Christian Nodal” pasó a la siguiente ronda

Yamil Peláez interpretó a “Christian Nodal” con la canción “No Te Contaron Mal”. El jurado tuvo muchas expectativas tras ver su buena caracterización del personaje y estuvo atento a cada detalle de su audición para tomar su decisión.

Ricardo Morán fue el primero en dar el “sí” al participante.

Cuando llegó el turno de Carlos Alcántara, él comentó que no vio diferencia entre el inicio, la mitad y el final de la presentación. Ante ello, Ricardo tuvo un inesperado comentario: “Como en algunas de tus películas”, lo que sorprendió a toda la gente presente.

Al retomar su observación, Carlos Alcántara apreció que, desde el comienzo, le encantó la interpretación y le dio el segundo “sí”, que llevó al participante a la siguiente instancia de la competencia de Yo Soy.

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