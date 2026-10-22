Yo Soy Casting 2026: Un vocalista de metal cantó como “Pau Donés” y convenció al jurado

Henry Contreras vino a imitar a “Pau Donés”, vocalista de la banda “Jarabe de palo”, con el tema “Flaca”. Desde Tarma, el participante llegó a demostrar el gran parecido de su timbre en el casting de la competencia. El jurado notó una forma particular de interpretar y señaló muchos puntos positivos de su audición.

Jely Reátegui le pidió que se concentre en la parte actoral del personaje, ya que dio mayor peso a la voz y no debe descuidar la interpretación. A pesar de ello, dio el primer “sí”.

Ricardo Morán le preguntó qué género suele cantar y el participante respondió: “Estoy empezando como vocalista en metal”. Ricardo se dio cuenta de que por esa razón la canta de forma más “atacada” y que debería ser más “ondulante”. Teniendo en cuenta lo que debe mejorar, igualmente le dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de la competencia de Yo Soy.

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