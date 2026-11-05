Yo Soy Castings 2026: “Alin y su Grupo Alegría” avanzó de instancia por su nivel de canto

Alexander Heredia vino a cantar como “Alin y su Grupo Alegría”. En su presentación, el participante demostró un gran carisma, experiencia escénica en este género musical y buena técnica vocal. El jurado reconoció todas estas virtudes en su devolución.

Ricardo Morán dijo: “Sabiendo lo bien que cantas, que es evidente, a mí no me gusta dejar ir a gente que canta bien. Con cargo a que ajustes lo que tienes que ajustar, yo te voy a decir que sí”. Confió en que su margen de mejora es viable de cumplir para una segunda ronda.

De igual forma, Lita Pezo lo felicitó por su trabajo vocal y lo llamó colega por el tipo de música al que se dedica. Así dio el segundo “sí” a su participación, con lo que le dieron el pase a la siguiente instancia de la competencia de Yo Soy.

¿Logrará “Alin y su Grupo Alegría” ajustar esos detalles en la siguiente instancia? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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