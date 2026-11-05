Yo Soy Castings 2026: “Amaia Montero” empezó a cantar tras un concurso del colegio y maravilló con su voz

Jhuliana Inga interpretó a “Amaia Montero”. Antes de su presentación, contó la historia detrás de su motivación para cantar: todo empezó en un concurso de su colegio, donde le comentaron que se parecía a la artista por su forma particular de pronunciar y por tener labio leporino. Al enterarse del programa, se animó a prepararse.

Tras escucharla, Carlos Alcántara la felicitó: “Voy a tocar un tema que no debería (…) Si no nos dices que tenías labio leporino, te han hecho un gran trabajo de terapia (…) Está muy bien tu pronunciación”.

En su presentación, la participante lució su talento para el canto y buscó una buena puesta en escena. El jurado destacó puntos positivos y también oportunidades de mejora.

Ricardo Morán le reconoció el parecido del timbre y la buena técnica. Sin embargo, notó que, al moverse más en el escenario, presentó varias desafinaciones, y dio el primer “no”.

Carlos Alcántara coincidió con Ricardo y le sugirió imitar con temas menos exigentes en cuanto al físico. Buscando que aplique ese consejo, dio el primer “sí”.

Finalmente, Jely Reátegui dio el segundo “sí”, con la condición de que se asesore con un profesor de canto para mejorar su técnica vocal al moverse en el escenario.

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