Yo Soy Castings 2026: “Beto Cuevas” sorprendió al jurado con su voz y consiguió el “sí” unánime

Hans Sifuentes vino a imitar a “Beto Cuevas”, vocalista de la banda “La Ley”. En el primer momento en que cantó, el jurado y el conductor se sorprendieron por el parecido en el timbre de voz, acompañado de una buena técnica de canto. Así disfrutó de una buena presentación y el jurado lo hizo notar en su devolución.

Ricardo Morán comentó: “Qué sorpresa. Tienes que practicarlo para realmente llegar ahí cómodo. Beto Cuevas en su mejor momento, llegaba con mucha comodidad a esos altos. Yo te voy a decir que sí”.

Igualmente, Amy Gutiérrez no tuvo dudas en dar el segundo “sí” por su extraordinaria actuación, y Carlos Alcántara confirmó el “sí” unánime con su último voto. De esta forma, el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Beto Cuevas” llegar con comodidad a los agudos en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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