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Senamhi alerta por lluvias en la costa norte y sierra: ¿qué regiones serán afectadas del 4 al 6 de noviembre?

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Senamhi alerta por lluvias en la costa norte y sierra: ¿qué regiones serán afectadas del 4 al 6 de noviembre?
aramosz@latina.pe
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán en la costa norte y la sierra del país entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Según el aviso meteorológico N.° 451, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, las zonas de mayor afectación se encuentran distribuidas en diferentes regiones del norte, centro y sur del país. El pronóstico contempla distintos niveles de intensidad, desde moderada hasta extrema, según la zona y el día.

¿QUÉ REGIONES SERÁN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS?

El aviso meteorológico comprende zonas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante las precipitaciones, las descargas eléctricas y las ráfagas de viento previstas durante estos tres días.

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