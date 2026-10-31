Yo Soy Castings 2026: Bombero de Mirones se arriesga con la salsa de Eddy Herrera

La energía del merengue se hizo presente en Yo Soy con la llegada de Carlos García, un bombero proveniente de Mirones que pisó el escenario para interpretar al reconocido cantante dominicano Eddy Herrera.

Sin embargo, su desempeño vocal no terminó de convencer al exigente jurado. Jely Reátegui observó detalles puntuales durante su presentación: “No estás haciendo inflexiones de Eddy, te quedas un poco abajo de los agudos. Esto se puede trabajar, pero hay que trabajar en la interpretación”.

Por su parte, Cachín coincidió en que su propuesta aún estaba lejos de alcanzar el nivel requerido: “Para el timbre te falta estar más sólido”. Al no lograr el respaldo de los jueces, Carlos no consiguió el pase a la siguiente ronda de la competencia.

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