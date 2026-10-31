Yo Soy Castings 2026: Jaime Manuel conquista al jurado con su sólida imitación de David Summers

La nostalgia de los clásicos del rock en español llegó al escenario con Jaime Manuel, un consultor limeño que se presentó en Yo Soy para encarnar a David Summers, vocalista de la emblemática banda Hombres G.

Desde los primeros acordes, su timbre de voz captó la atención del jurado. Ricardo Morán aprobó su desempeño señalando que logró un timbre correcto, aunque acotó que por momentos bajó un poco la energía.

A pesar de ese leve detalle, el jurado quedó muy satisfecho con la presentación, por lo que Jely Reátegui y Cachín le dieron su voto de confianza. De esta manera, Jaime Manuel obtuvo el respaldo unánime y avanzó formalmente en el programa.

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