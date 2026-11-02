Yo Soy Castings 2026: “Brian Johnson” encantó al jurado, pero fue alertado de volverse una parodia

Marcelo Márquez vino a cantar como “Brian Johnson”, vocalista de “AC/DC”, con el tema “You Shook Me All Night Long”. En su presentación, el participante demostró una gran habilidad vocal para recrear la icónica forma de cantar del artista y tuvo una buena puesta en escena, acompañada de una correcta caracterización. Esos detalles sumaron a su audición y el jurado lo felicitó por ello.

Al terminar su participación, Lita Pezo comentó: “Hay cosas que definitivamente, a lo largo de esto, vas a ir mejorando. Yo creo que para una primera audición, está muy bien. Yo te voy a decir que sí”.

Carlos Alcántara, asombrado, dijo: “Te voy a decir de frente que sí. Por tu actitud, por tu entrega en el escenario”.

Con dos “sí” ya dados, Ricardo Morán se extendió en explicar su preocupación con los imitadores de “Brian Johnson”: “Es muy fácil que nos pasemos al universo de la parodia y eso ocurre cuando no hay matiz en la forma de cantar. Ten cuidado. Has cantado bien y el timbre está parecido, pero tiene que haber matiz”. Fuera de ello, rescató todas sus virtudes en el casting y le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Brian Johnson” sumar más matiz a su forma de cantar en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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