Yo Soy Castings 2026: Cachín hizo un chiste sobre el nombre del imitador de “David Summers”
Mikail Canales vino a imitar a “David Summers”, vocalista de “Hombres G”. Durante las preguntas iniciales con el jurado, Mikail se presentó y Carlos Alcántara hizo un chiste cantando: “Me caí de un balcón”. Aquella broma hizo que Ricardo Morán se fuera del set, y Jely Reátegui acompañó a Carlos Alcántara cantando el tema, lo que dejó un divertido momento antes del casting.
Al terminar la audición, Jely Reátegui comentó sobre su imitación: “Me parece que cantas muy bonito, pero no he sentido ni el timbre, ni el acento, que es importante en este personaje, que lo tiene muy marcado. Siento que todavía falta trabajo para hacer esta imitación más específica. Yo voy a decir que no, pero un placer escucharte y que hayas vuelto”.
De igual forma, Carlos Alcántara consideró que el timbre está cercano por lo agudo que es, pero que en general no lo escucha parecido al del artista. Así dio el segundo “no”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!