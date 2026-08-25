Yo Soy Castings 2026: ¡De diseñador gráfico a rockero! Imitador de Beto Cuevas llega tras cinco años de preparación
En plena temporada de castings de Yo Soy 2026, Joel Brandon, conocido artísticamente como Ian, llegó desde Huancayo para demostrar que su pasión por la música puede llevarlo mucho más lejos. Mientras culmina sus estudios de diseño gráfico, dedica sus noches a cantar y realizar tributos.
Su elección para esta audición no fue improvisada: lleva cinco años imitando a Beto Cuevas, artista al que sigue de cerca y cuyo estilo ha trabajado durante todo este tiempo.
Tras su presentación, Ricardo Morán destacó que el timbre estaba “bastante cerca” del original, aunque le pidió corregir algunas notas y trabajar el vibrato. También resaltó su manejo de la mirada y le dio el primer sí.
Jely Reátegui coincidió en el parecido vocal, pero le recomendó fortalecer físicamente su voz y comprometerse más con el personaje. “Créetela“, le pidió, animándolo a adoptar una actitud más excéntrica, irreverente y roquera.
Finalmente, Cachín Alcántara completó la evaluación con su voto. Así, Ian recibió tres sí y avanzó a la siguiente etapa.
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