Yo Soy Castings 2026: ¡El amor los unió y la música los llevó a Yo Soy para imitar a Jesse & Joy!

En plena temporada de castings de Yo Soy 2026, una pareja de músicos llegó al escenario para demostrar que su conexión va mucho más allá del amor. Sandra Saldaña y Juanmi son cantantes, actores, creadores de contenido y además conforman un dúo musical.

Ambos se conocieron trabajando en orquestas y aseguran que el humor y la música fueron claves para enamorarse. Incluso tienen un canal de YouTube llamado Sí Juego, donde realizan dinámicas y juegos.

Para su audición, se transformaron en Jesse & Joy e interpretaron ¡Corre!. Sandra destacó por su parecido vocal con la artista, aunque el jurado le recomendó trabajar la proyección de aire. “Tu timbre de voz es muy parecido”, señaló Ricardo Morán. Sobre Juanmi, bromeó: “El timbre de voz no se parece en nada”, aunque consideró que esto no afectaba la presentación.

Yiddá Eslava también les dio el sí y hasta preguntó a Sandra si estaba dispuesta a cambiarse el look. Finalmente, Carlos “Cachín” Alcántara destacó sus “muchas horas de vuelo” y su gran compenetración. Los tres jurados les dieron el sí y avanzaron a la siguiente ronda.

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