Yo Soy Castings 2026: ¡Joven de Talara lleva imitando a Paulo Londra desde hace 7 años!

En plena temporada de castings de Yo Soy 2026, Grey Gómez, de Talara, llegó al escenario decidido a mostrar su talento y darle mayor proyección a su proyecto artístico. El joven contó que canta desde los cuatro años y que comenzó a practicar a Paulo Londra cuando tenía 16.

Con una actitud relajada y mucha soltura, Grey interpretó al cantante urbano. Sin embargo, Yiddá Eslava le pidió cuidar algunas afinaciones y trabajar una imitación más completa, aunque le dio su voto de confianza. Ricardo Morán destacó su frescura, capacidad para generar humor y recursos para la actuación, pero consideró que la imitación vocal todavía no estaba a la altura.

Por su parte, Cachín Alcántara resaltó que Grey había logrado entretener al jurado y le dejó un claro consejo: “Ya llamaste la atención, entonces, comprométete. Deja a un lado la broma y ponte las pilas”. Finalmente, le dio su voto afirmativo.

Con opiniones divididas, Grey obtuvo dos votos a favor y uno en contra, logrando avanzar a la siguiente etapa.

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