Yo Soy Castings 2026: Ganador de “Yo Soy Kids” volvió como “Manuel Donayre”, pero no pasó de ronda
Dayron Aranguren interpretó a “Manuel Donayre” con la canción “Dejalos / Sigue mintiendo”. Contó que fue el ganador de la segunda temporada de “Yo Soy Kids” con el mismo personaje que viene a imitar ahora, y Carlos Alcántara reconoció cómo ha formado parte de la historia del programa: “Realmente este programa nació de ti”. Ante tales expectativas, el jurado apreció su imitación luego de años de haber triunfado, aunque señaló un aspecto por mejorar.
Carlos Alcántara comentó: “Me parece que tienes un gran talento para cantar, pero creo que no es el personaje que debes hacer”, y señaló la amplia diferencia de edad con el artista original, una brecha que impide una buena interpretación.
Jely Reátegui y Lita Pezo lo confirmaron: afirmaron su enorme capacidad vocal, pero a esta edad la imitación no se le acomoda.
Por ello, le pidieron que vuelva con otro personaje y siga formando parte de la historia de Yo Soy.
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