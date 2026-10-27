Papa León XIV en Lima: Cómo obtener hasta 8 entradas gratis, fechas y requisitos de Ticketmaster

El papa León XIV estará en el Perú desde el 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su gira por Latinoamérica, donde realizará misas, misiones eclesiásticas y de justicia en su segunda patria. Durante su visita a Lima, se presentará ante los feligreses en una Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas que espera la asistencia de unos 1.2 millones de personas.

En ese contexto, el Arzobispado de Lima anunció que todas las entradas son completamente gratis e intransferibles, y serán gestionadas a través de la página de Ticketmaster.

Ticketmaster se encargará de emitir entradas gratis desde el 5 de noviembre

Para la Santa Misa en la capital, el monseñor Guillermo Elías, quien es el coordinador general de la visita del papa a Lima, señaló que las inscripciones estarán disponibles desde el 5 al 8 de noviembre.

En ese sentido, la Comisión Central resaltó que todas las entradas son gratuitas y nominadas, es decir, registradas por persona; además, su venta está terminantemente prohibida, lo mismo que su comercialización o traspaso. Si encuentras casos sobre este tipo, podrás denunciarlo a través de los canales del Arzobispado de Lima.

Conozca el paso a paso y los accesos para obtener entradas a la Santa Misa en Las Palmas

La Diócesis de Lima habilitó la plataforma digital para que los fieles puedan registrarse y asegurar su boleto de acceso gratuito a la ceremonia litúrgica que oficiará el sumo pontífice.

El proceso de inscripción para la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas se realiza exclusivamente a través de la web oficial de Ticketmaster Perú. Para completar el registro, los usuarios deben ingresar a la plataforma, seleccionar la opción de acceso, completar los datos personales y aceptar los términos y condiciones de la organización.

Una vez activa la sesión, se debe ubicar el evento litúrgico, seleccionar la categoría general y elegir la cantidad de boletos solicitados. Cada ciudadano podrá tramitar un máximo de ocho entradas, contemplando su propio pase y el de hasta siete acompañantes. El sistema asignará de forma automática la puerta de ingreso y el bloque correspondiente.

El registro de cada asistente tiene carácter obligatorio y requiere la exactitud en los nombres, apellidos y el número de documento de identidad, sea DNI, pasaporte o carné de extranjería. Tras verificar la información digital, el código QR quedará almacenado en la cuenta del usuario para su presentación en el recinto.

Horarios y recomendaciones para el ingreso al recinto

Las puertas de la Base Aérea Las Palmas abrirán a las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre para permitir el flujo paulatino de los fieles durante la madrugada. La eucaristía principal se iniciará a las 10:30 horas del lunes 16 de noviembre, según la programación oficial establecida por la comisión organizadora.

Para superar los controles de seguridad, cada asistente deberá portar obligatoriamente su boleto digital o impreso con código QR y su documento de identidad físico. Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona preferencial y un acceso diferenciado habilitado por la Puerta N.º 2.

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