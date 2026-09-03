Yo Soy Castings 2026: ¡Es analista de calidad y llega a Yo Soy para imitar a Alex Turner!

Luis Palomino es apasionado por el rock y decidió que era momento de demostrar su talento en el escenario de Yo Soy, donde sorprendió con su interpretación de Alex Turner.

El participante, quien vive en Santa Anita, contó que cantar es uno de sus hobbies y su profesión está relacionada con un rubro muy distinto: es analista de calidad, trabajo en el que se encarga de revisar videos y verificar que cumplan con las políticas establecidas.

Al enterarse que los castings de Yo Soy estaban recibiendo participantes, Luis sintió que había llegado el momento de intentarlo. “Cuando vi que había gente viniendo para imitarlo, dije: ya es hora”, comentó sobre la decisión que lo llevó a presentarse.

Para su casting, escogió a Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, artista al que admira y cuya música conoce de cerca. Luis llegó dispuesto a demostrar que podía trasladar su estilo y actitud al escenario.

Luego de escucharlo, Jely Reátegui reconoció algunas de sus fortalezas, aunque también señaló los aspectos que deberá trabajar para acercarse aún más al artista. “El timbre está cercano, la actitud también, hay problemas de afinación cuando ganas potencia. Te sugeriría que te enfoques en la sensualidad del cantante”, le recomendó la jurado.

¿Logrará perfeccionar su imitación y sorprender nuevamente al jurado? ¿Hasta dónde llegará en su camino por convertirse en Alex Turner? ¡Descubre qué pasará con Luis y no te pierdas las próximas presentaciones de Yo Soy por Latina!

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