Yo Soy Castings 2026: “Frank Sinatra” siguió cantando y el jurado tuvo que repetir su nombre para cortarlo

Samir Zamora vino a cantar como “Frank Sinatra” con el tema “My Way”. El participante buscó convencer al jurado con su imitación y con la seguridad de su facilidad para los graves, un aspecto particular de la entonación de Frank Sinatra. Sin embargo, el jurado percibió lo contrario y, al terminar, compartió sus críticas sobre la elección del personaje.

Al intentar cortar al participante, el jurado y los conductores le siguieron el canto, repitiendo el nombre de “Samir” para que se diera cuenta de que ya había terminado su casting, lo que dejó un divertido momento en el programa.

Ricardo Morán tuvo que “apagar” la casetera de Yo Soy para poder dar su devolución: “Creo que tu timbre es diferente, creo que tenemos que seguir buscando al artista. Este no que te voy a dar, no es un no, porque no cantes bien, creo que no has encontrado al artista”.

Por su parte, Carlos Alcántara le sugirió hacer covers por la excelente voz que tiene, aunque también dijo “no” a su imitación.

¿Con qué artista volverá Samir a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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