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Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Te ayudo
Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 28 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | ADT vs CD Moquegua – L1 MAX

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs UTC – L1 MAX

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Garcilaso – L1 MAX

7:00 p.m. | Cienciano vs Atlético Grau – L1 MAX

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Parma vs Udinese – Disney+

12:30 p.m. | Venezia vs Inter – ESPN y Disney+

12:30 p.m. | AC Milan vs Bolonia – ESPN 2 y Disney+

2:45 p.m. | Monza vs Napoli – Disney+

2:45 p.m. | Genoa vs Juventus – ESPN 2 y Disney+

  • Copa de la Liga – Inglaterra

2:30 p.m. | Manchester City vs Brighton – Disney+

2:45 p.m. | Sunderland vs Brentford – Disney+

2:45 p.m. | Fulham vs Crystal Palace – Disney+

2:45 p.m. | Bournemouth vs Aston Villa – Disney+

3:00 p.m. | Liverpool vs Chelsea – ESPN y Disney+

  • DFB Pokal – Alemania

12:00 p.m. | Dynamo Dresden vs Schalke 04 – Disney+

12:00 p.m. | Padeborn vs Suttgart – Disney+

12:00 p.m. | Freiburgo vs Wolfsburg – Disney+

12:00 p.m. | Jeddeloh vs Hertha BSC – Disney+

2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs Nurenberg – Disney+

2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Hoffenheim – Disney+

2:45 p.m. | Hannover 96 vs Kaiserslautern – Disney+

2:45 p.m. | Bayern Munich vs Magdeburg – ESPN 4 y Disney+

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