Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 28 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | ADT vs CD Moquegua – L1 MAX
1:15 p.m. | FC Cajamarca vs UTC – L1 MAX
3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Garcilaso – L1 MAX
7:00 p.m. | Cienciano vs Atlético Grau – L1 MAX
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Parma vs Udinese – Disney+
12:30 p.m. | Venezia vs Inter – ESPN y Disney+
12:30 p.m. | AC Milan vs Bolonia – ESPN 2 y Disney+
2:45 p.m. | Monza vs Napoli – Disney+
2:45 p.m. | Genoa vs Juventus – ESPN 2 y Disney+
- Copa de la Liga – Inglaterra
2:30 p.m. | Manchester City vs Brighton – Disney+
2:45 p.m. | Sunderland vs Brentford – Disney+
2:45 p.m. | Fulham vs Crystal Palace – Disney+
2:45 p.m. | Bournemouth vs Aston Villa – Disney+
3:00 p.m. | Liverpool vs Chelsea – ESPN y Disney+
- DFB Pokal – Alemania
12:00 p.m. | Dynamo Dresden vs Schalke 04 – Disney+
12:00 p.m. | Padeborn vs Suttgart – Disney+
12:00 p.m. | Freiburgo vs Wolfsburg – Disney+
12:00 p.m. | Jeddeloh vs Hertha BSC – Disney+
2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs Nurenberg – Disney+
2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Hoffenheim – Disney+
2:45 p.m. | Hannover 96 vs Kaiserslautern – Disney+
2:45 p.m. | Bayern Munich vs Magdeburg – ESPN 4 y Disney+