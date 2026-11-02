Yo Soy Castings 2026: “Gustavo Cerati” tuvo un “aire”, pero no alcanzó para pasar
Luciano Obregón interpretó a “Gustavo Cerati” con la canción “Nada Personal”. En su presentación, el jurado no se mostró tan conforme con su imitación, pero apreció su técnica de canto, su habilidad con la guitarra y su entrega en el escenario.
Al terminar, Jely Reátegui comentó: “Cantas muy chévere, pero como Luciano. Entonces, yo voy a decir que no para esta imitación (…) Pero me ha encantado lo que haces, me parece bravazo y me encantaría escucharte en vivo”.
De la misma forma, Carlos Alcántara le pidió considerar cambiar de personaje para no desaprovechar su talento, ya que como “Gustavo Cerati” por momentos se parece y por otros no.
Con dos “no” del jurado, Ricardo Morán le pidió al público de Yo Soy que vaya a ver a la banda “Tributo Soda” de Luciano. Consideró que tuvo un “aire”, pero no el suficiente para avanzar de ronda.
¿Volveremos a ver a Luciano con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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