Yo Soy Castings 2026: Interesó como Gwen Stefani y como Lahia Kim, pero tuvo varias desafinaciones
Lahia Kim vino a imitar a “Gwen Stefani”. Antes de su participación, la participante contó su gran trayectoria como “telonera” de varios artistas: “Chris MJ, Ken-Y, Macano, La Factoría, Los Mirlos, Los Destello, Rossy War, Ana Kohler entre otros”, asombrando al jurado por su enorme experiencia en escenarios. Con mucha expectativa, le dieron el pase para que iniciara su presentación.
Al finalizar, Ricardo hizo una petición: “El timbre tiene muchos elementos que se parecen, pero estamos desafinando bastante. ¿Tienes otra canción?”, a lo que Lahia afirmó haber preparado otro tema.
Tras terminar la segunda canción, Ricardo confirmó sus dudas: “Tu timbre se parece; veo que has aprendido algunos pasos de la coreo. Pero, estamos desafinando mucho en las dos canciones. No puedo decirte que sí; practícalo y vuelve, porque queremos a la artista”.
De igual forma, Jely Reátegui coincidió con Morán: “También queremos a Lahia Kim aquí en competencia (…) Se nota que has hecho tu chamba en hacer una audición completa, pero falta todavía trabajo en lo vocal”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!