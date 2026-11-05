Yo Soy Castings 2026: “Isabel Pantoja” renunció a su trabajo para estar en el programa

Luz Laura vino a cantar como “Isabel Pantoja”. En las primeras preguntas del jurado, la participante reveló que renunció a su trabajo por estar en el programa, ya que era su sueño participar con su imitación. Aquello hizo que Franco Cabrera, emocionado, se acercara a darle un abrazo por el enorme gesto de sacrificio que llevó a cabo. Además, Luz contó cómo empezó con su imitación desde pequeña y sus hijos la motivaron a poder cumplir su ansiado sueño.

Al terminar su presentación, Ricardo comentó: “Sí, puedes cantar, el escenario es lo tuyo, tu sueño lo puedes cumplir (…) Necesitas con mucha urgencia una ayuda de un profesor o coach vocal que te ayude a solucionar algunos problemas rítmicos y de afinación”, tras darle la lista de puntos por mejorar, le dio el primer “no” de la mesa.

Jely Reátegui también reconoció su talento: “Yo creo que donde te pares a cantar, la gente va a voltear a verte, porque tienes algo muy bonito y poderoso que es tu interpretación, la manera en la cual manejas. Para esta presentación, yo voy a decir que no también, porque hay cosas técnicas que hay que seguir puliendo”.

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