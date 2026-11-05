Yo Soy Castings 2026: “Patricio Sardelli” saludó a su banda tributo y maravilló con su interpretación

Joel Ataucurí interpretó a “Patricio Sardelli”, vocalista de la banda argentina “Airbag”. Antes de su presentación, el participante mandó saludos a la banda tributo a la que pertenece: “Saludos a mis amigos de Contratiempo, disculpen si no vengo a imitar al artista que ustedes esperaban, sino a otro”, a lo que Jely añadió: “No pasa nada. Tú haz lo que tú quieras, lo que te haga feliz a ti. Además, a conciencia, has elegido a este, porque se parece más a ti”. Aquello fue confirmado por los compañeros de canto del participante y así comenzó su audición en el programa.

Al finalizar su casting, Ricardo Morán reconoció su gran capacidad para el canto: “Estás cantando muy bien, me gusta mucho cómo cantas. Segundo, siento que el timbre se parece, con la salvedad de que el acento argentino se nos está quedando oculto en algún lado del camino”. Asimismo, recalcó la necesidad de trabajar mejor en la caracterización del personaje. Tras apreciar de forma general, le pareció una buena presentación y le dio el primer “sí” de la mesa.

Jely le pidió enfatizar más los agudos y cuidar ese tipo de detalles que son muy característicos del artista; a pesar de las dudas, dijo: “Pero cantas muy chévere, no necesito otra, voy a decir que sí”. Finalmente, Cachín le dio la bienvenida a la siguiente ronda de la competencia.

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