Fujimori: “El Niño va a pasar y nos volveremos a levantar, no nos va a sorprender con las mismas debilidades”
A 100 días de asumir la gestión, la presidenta Keiko Fujimori presentó un balance enfocado en la capacidad de respuesta estatal, el destrabe de proyectos y, principalmente, las acciones de mitigación frente al Fenómeno El Niño, considerado el más intenso del último siglo en el Perú.
La administración actual estructuró esta etapa en diversas acciones. “Cuando asumimos el gobierno, el país no estaba preparado. Los gobiernos precedentes no habían realizado obras de prevención a pesar de que se conocía de esta amenaza. Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. El Fenómeno El Niño va a pasar y nos volveremos a levantar, pero tengan la certeza que no nos volverá a sorprender con las mismas debilidades por la improvisación”, remarcó la mandataria.
1. Mitigación ante lluvias intensas e inundaciones
Ante la aparente falta de preparación heredada de gestiones anteriores, el Ejecutivo destinó 1.500 millones de soles en prevención durante los primeros tres meses, duplicando lo ejecutado en todo el año previo. Entre las principales medidas destacan:
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Reforma normativa: Reducción de los plazos de aprobación de obras por impuestos en situaciones de emergencia, pasando de más de seis meses a 30 días.
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Descolmatación de ríos: Ejecución del 85 % de la meta programada con la intervención en 169 kilómetros de cauces (equivalente a 4.5 millones de metros cúbicos de material removido) en cuencas críticas de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, entre otras.
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Infraestructura de defensa: Culminación de 35 kilómetros de defensas ribereñas en Cañete, Chincha y Pisco para proteger a más de 10.000 familias y 33.000 hectáreas de cultivo. Instalación y recuperación de 12 geomallas en quebradas clave.
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Capacidad logística y militar: Despliegue de más de 2.000 unidades de maquinaria pesada a nivel nacional, adquisición de 77 puentes Bailey, y movilización de 5 buques, 23 helicópteros, 17 aviones y 13.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.
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Ayuda humanitaria: Almacenamiento de 7.000 toneladas de ayuda directa e identificación de más de 400 puntos para albergues temporales.
2. Acciones frente a la sequía y déficit hídrico
Para contrarrestar los efectos de la sequía en la zona andino-amazónica, se asignaron 350 millones de soles destinados a salvaguardar la producción agrícola y ganadera:
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Distribución de 270.000 kits de alimento para ganado.
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Entrega de 51.000 kits veterinarios, 25.000 kits de insumos agrícolas y 17.000 kits de semillas.
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Implementación de 4.000 kits de riego, 4.000 bebederos y 120 reservorios para asegurar el recurso hídrico y la recuperación de pastos.
El Ejecutivo concluyó que, si bien el impacto del Fenómeno El Niño es temporal, el objetivo central es evitar que el país vuelva a enfrentar emergencias futuras bajo condiciones de improvisación y vulnerabilidad.