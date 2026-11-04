Yo Soy Castings 2026: Jely se quedó sola con “Leonardo Favio” tras su chiste

Leo Retamozo interpretó a “Leonardo Favio”. En la dinámica de preguntas con el jurado, el participante contó que trabaja como quiropráctico y abogado, lo que asombró al jurado por lo opuesto de ambas ocupaciones. Al escucharlo, a Jely Reátegui se le ocurrió un chiste sobre la relación entre ambas carreras: “Para la quiropraxia también hay que estar derecho”. Tras ese chiste tan pensado, todo el equipo de Yo Soy dejó a Jely sola, con las luces apagadas y con el imitador frente a ella, lo que dejó un divertido momento antes del casting.

Al finalizar su audición, Ricardo Morán comentó: “Ya con la Ley, con el Derecho, con la Medicina, con la Quiropraxia. Imagínese cargar a eso las giras, los conciertos, los estadios. Sería abarcar demasiado”. Sobre la imitación, consideró que el timbre no estaba parecido, que hubo errores de letra y que se presentaron desafinaciones en el coro. Por ello, lo felicitó por todas sus ocupaciones y dio el primer “no” del jurado.

Jely Reátegui apreció que el participante se quedara con ella cuando todos la abandonaron tras su chiste. Ricardo se sumó: “Porque no sabía dónde era la salida por la oscuridad”. Fuera de la broma, Jely dio el segundo “no” de la mesa.

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