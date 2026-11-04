Yo Soy Castings 2026: “Jesus Adrián Romero” sorprendió al jurado con su parecido físico y vocal

Jesús Centurión interpretó a “Jesus Adrián Romero”. En los primeros segundos de su presentación, el jurado se sorprendió con el enorme parecido de su timbre de voz y su técnica vocal. Además, reconocieron al artista que vino a imitar por su parecido físico desde que entró al set. Todo ello fue señalado en la devolución tras finalizar su participación.

Ricardo Morán comentó: “Jesús, no en vano te han hecho un reportaje en la televisión chilena. Cantas muy bien y me parece que el timbre está bien cercano y además hay un parecido físico importante”. A pesar de que quisieron ponerse exigentes, le dio el primer “sí”.

Lita Pezo le recomendó revisar todo el material audiovisual que le permita interiorizar la imitación y perfeccionar su interpretación. Así dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

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