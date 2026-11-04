Yo Soy Castings 2026: “Joey Montana” gustó con su imitación, pero le debía un arpa a Cachín

Enmanuel Zambrano vino a imitar a “Joey Montana”. En la dinámica de preguntas con el jurado, el participante le recordó que ya había estado en una temporada pasada y le ofreció regalarle un arpa a Carlos Alcántara, ya que él mismo había mencionado que era un instrumento que le encantaría tocar. Ante ello, Carlos Alcántara comentó: “Si no me regalas el arpa, al menos regálame una carpa o algo siquiera”.

Al terminar su casting, en el que Lita Pezo disfrutó con la letra de la canción, Ricardo Morán dijo: “Canta bien y si se parece el timbre de voz. Lo que yo no entiendo es cómo dices que es tu gemelo perdido”, en referencia a la exageración de su frase.

Por otro lado, Carlos Alcántara no dudó en decir “sí”. Lita Pezo le pidió cuidar los detalles de la respiración, la afinación y la actitud coqueta en el escenario y, señalando esos puntos de mejora, dio el segundo “sí”, que lo llevó a la siguiente ronda de Yo Soy.

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