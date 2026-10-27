Yo Soy Castings 2026: ¡“Johnny Depp” dejó al jurado confundido si era el actor original por su parecido!
Enrique Huerta interpretó a “Johnny Depp”, actor de fama mundial y miembro fundador de su banda de rock “Hollywood Vampires”. Al dar los primeros pasos y permitir la luz apreciar al participante, el jurado reconoció de inmediato a quién venía a imitar y se sorprendió por el enorme parecido. Incluso bromearon con que el actor original los estaba engañando, haciéndose pasar por un participante del programa.
Enrique también se animó a decir algunas frases en inglés con la icónica voz del actor, y el jurado se divirtió con el imitador.
Con respecto a su actuación, Jely Reátegui reconoció que no estaba tan informada sobre el tema y prometió hacer su tarea de estudiar a “Johnny Depp” como cantante para una próxima presentación. Le dijo “sí” tras su extraordinaria caracterización e interpretación.
De la misma forma, Carlos Alcántara le dijo “sí” y mencionó que sí recordó el timbre original, confirmando su parecido.
Además, Lita Pezo le pidió otra frase del actor, esta vez de la película “Willy Wonka”, y el participante ya no pudo seguir con las peticiones. Finalmente, el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.
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