Yo Soy Castings 2026: ¡“José José” sostuvo un “fiato” que dejó al jurado maravillado!

Ángel Farfán interpretó a “José José” con la canción “La Nave del Olvido”. El participante contó sobre su dedicación completa a la carrera profesional de música y su pasión por el género de la ópera. Aquello sorprendió al jurado, ya que contaría con una excelente técnica, algo que se demostró en el escenario.

En el momento álgido del tema, mostró un “fiato”, una complicada técnica vocal que permite sostener frases musicales muy largas y notas extendidas, un recurso muy característico de “José José”.

Al terminar su gran actuación, el jurado completo le dijo a la vez: “¡Sí!”.

Ricardo Morán reconoció la peculiar técnica de canto, lo felicitó y la señaló como la razón principal de su pase a la siguiente ronda, un aspecto que muy pocos logran.

¿Logrará “José José” sorprender con su técnica en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este cantante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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