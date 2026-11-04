Yo Soy Castings 2026: “Julian Casablancas” avanzó a la siguiente instancia sin su mejor presentación

Adonis Bazán interpretó a “Julian Casablancas”, vocalista de la banda “The Strokes”. Antes de su presentación, Ricardo Morán reconoció al participante y su interesante campaña con su banda en una temporada pasada. Ante ello, Adonis agradeció el enorme apoyo del programa para conseguir más shows, organizarlos y tematizarlos.

Al finalizar su casting, Ricardo Morán dijo: “Creo que falta la banda”, lo que provocó risas por el comentario burlesco. De forma objetiva, apreció que su confianza en el escenario fue una gran mejora, pero señaló que, en comparación con su última audición, no se entendía lo que cantaba. Con el compromiso de corregir esos detalles, le dio el primer “sí” de la mesa.

Carlos Alcántara estuvo de acuerdo y consideró que no fue su mejor presentación. Aun así, recalcó lo bueno que es y que, incluso con una presentación regular, merecía el segundo “sí” del jurado.

Finalmente, Lita Pezo le pidió cuidar la conexión con el público y le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

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