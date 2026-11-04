Yo Soy Castings 2026: “Pat Benatar” encantó al jurado y Ricardo acusó a Jely de copiar su feedback
Tatiana Castillo interpretó a “Pat Benatar”. Al iniciar su casting, tanto la conductora como el jurado quedaron impresionados con su gran técnica de canto, su timbre de voz y su actitud en el escenario. A pesar de notar muchas virtudes, el jurado compartió algunos puntos por mejorar y su decisión sobre el pase a la siguiente ronda.
Jely Reátegui comentó: “Se nota que tienes experiencia en los escenarios, porque tienes muy buena actitud escénica. Pero hay cosas en las que seguir trabajando: hay que mejorar los raspados, la proyección y te voy a sugerir entrenamiento físico para que tengas más resistencia”. Dejando en claro lo que se puede corregir, dio el primer “sí” de la mesa.
Al escuchar este primer feedback, Ricardo Morán la acusó: “Jely, acaba de decir todo lo que he estado pensando y que le dije mientras tú cantabas”. Jely se sorprendió y le contestó: “Deja de hacer maldades conmigo, que te quiero tanto”, lo que hizo reír a Ricardo.
Finalmente, Carlos Alcántara dio la bienvenida a la próxima instancia de la competencia de Yo Soy.
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