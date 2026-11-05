Yo Soy Castings 2026: “Marilyn Monroe” deslumbró en lo actoral, pero le pidieron mejorar en lo vocal

Michelle De Monaco interpretó a “Marilyn Monroe”. Antes de su presentación, Ricardo Morán le preguntó la razón de elegir a esta artista para imitar y la participante contestó que le encanta el cine de esa época y le fascina la cantante a tal punto de tener un altar de ella en su casa, sorprendiendo al jurado por su fanatismo. Tras su presentación, el jurado reconoció sus múltiples virtudes en la parte actoral, pero señaló puntos por mejorar en el aspecto vocal.

Ante ello, Cachín dijo: “Yo te diría que sí, pensando en que tienes una buena formación y podrás lograr mejorar”. Por el lado de Ricardo y Jely, había dudas sobre su decisión, pero terminaron por optar por el “sí”, haciendo que Michelle pase a la siguiente ronda de la competencia, bajo la condición de trabajar la técnica vocal.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!